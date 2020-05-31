По-домашнему: жена Эмина в вафельном халате показала себя с тюрбаном из полотенца

Модель Алена Гаврилова моложе своего избранника на восемь лет. Примечательно, что на момент знакомства с Эмином Агаларовым у девушки уже был опыт серьезных отношений. Ко всему прочему, она воспитывала сына от бывшего возлюбленного, который занимался бизнесом и не имел ничего общего с миром шоу-бизнеса. Гаврилова не только покорила сердце артиста, но и смогла наладить общение с его сыновьями-двойняшками: Али и Микаилом. Наследников Агаларову подарила его бывшая жена Лейла Алиева.

На днях Эмин опубликовал в своем микроблоге свежий пост. Так, артист рассказал поклонникам о том, что не все у них с Аленой получилось так как они планировали. У супругов родился общий ребенок. По словам певца, полуторагодовалая Афина сейчас находится в таком возрасте, когда ее особенно хочется «тискать» и нянчить. Агаларов дал понять, что не прочь завести еще одного малыша. Чуть позже Гаврилова подтвердила слухи о том, что они с Эмином больше не пара.

В своем микроблоге Алена время от времени вступает в переписку с поклонниками. А с представителями изданий светской хроники модель взаимодействует крайне редко. Помимо постановочных снимков с мужем, в Instagram Гаврилова также публикует личные фото. На одном из селфи жена Эмина предстала с тюрбаном на голове из полотенца. Образ Алены дополнил вафельный халат. Примечательно, что модель успела наложить макияж, подчеркнув глаза тушью для ресниц и подводкой.