«Как папу обнимает»: Эмин не скрывает нежности к полуторагодовалой Афине

Певец дал понять, что для него нет ничего важнее, чем семья и дети.

В беседе с поклонниками Эмин Агаларов подметил, что хотел бы снова испытать радость отцовства. И это при том, что у эстрадного исполнителя есть старшие сыновья от первой супруги — Лейлы Алиевой и маленькая дочка от нынешней жены Алены Гавриловой. Не так давно девушка подтвердила информацию о том, что они с певцом больше не пара. Сам Эмин дал понять, что благодарен супруге за каждый прожитый вместе с день. И особенного за такое чудо, как ребенок. Артист надеется, что в будущем у него еще появятся дети. Говоря о полуторагодовалой Афине, эстрадный певец заверил, в таком возрасте малышей по особенному хочется нянчить и не спускать с рук.

Эмин и Алена Гаврилова пока не представили наследницу широкой публике. На всех снимках звездные родители предусмотрительно показывают кроху исключительно со спины или в профиль. Так, чтобы поклонник не смогли разглядеть личико Афины. От мамы дочка певца унаследовала светлые волосы, а вот на кого больше похожа малышка пока сказать сложно.

«Ох, как соскучилось мое чудо! Как папу обнимает. Ой-ой!!» — отметил Эмин, не став скрывать нежность к дочери.

Певец с ранних лет прививает Афине любовь к музыке. Так, ему нравится играть на пианино для маленькой дочки. Ранее экс-возлюбленная артиста вступила в переписку с одной из поклонниц, отреагировав на слова о том, что ее ребенок остался жить с отцом. В ответ Гаврилова посоветовала фолловерам «не писать глупости».