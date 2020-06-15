«Эти бесконечные ноги»: 41-летняя Ани Лорак отметилась на улице в черном мини-платье и косухе

Ани Лорак недавно устроила вечеринку по случаю дня рождения своей дочки Софии. Певица собрала гостей за городом. Рядом с ней находился ее возлюбленный Егор Глеб, а вот бывший муж артистки и отец девочки Мурат не появился на празднике. Зато спустя несколько дней турецкий бизнесмен отметил уже свой день рождения и рассекретил свою новую возлюбленную. Но певица не унывает. Поклонники, наоборот, отмечают, что девушка после развода с мужем похорошела.

Обычно Лорак носит элегантные платья. Но за время карантина певица полюбила спортивные костюмы, толстовки и джинсы. Как известно, в Москве режим самоизоляции завершился, поэтому звезды стали возвращаться к обычной жизни. Радуется лету и исполнительница хита «Ты еще любишь». На новом фото она показала свой летний образ. Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) позировала в черном мини-платье и косухе оверсайз. Наряд подчеркнул ее стройные ноги, а босоножки на каблуке сделали их еще длиннее.

«Хочу на море!» — заявила Лорак.

Многие поклонники восхитились монохромным аутфитом знаменитости. 41-летняя артистка смогла впечатлить некоторых фанатов своей фигурой и моложавым видом. «Вы прекрасно выглядите. Каролиночка, не налюбоваться вами», «Ты хорошеешь назло бывшему мужу, молодец, королева!», «Все хотят на море, но вам уступим», «Шикарная», «Ох, уж эти бесконечные ноги», — прокомментировали пост подписчики.

Игорь Крутой поинтересовался, что же звезду останавливает от поездки. «Самолеты не летают», — печально констатировала она.