«Словно сестры!»: новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак оказалась копией певицы

Ани Лорак больше года назад рассталась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Она не долго была одна. Уже спустя 6 месяцев певица представила всем нового возлюбленного сауд-продюсера Егора Глеба. Поклонники также стали замечать, что девушка постройнела и похорошела. Все два месяца карантина она провела с дочкой Софией. А недавно артистка устроила для нее вечеринку на природе в честь дня рождения малышки. На празднике успел отметиться и Егор, развеяв слухи о расставании.

А накануне праздник устроил Мурат. Бизнесмен в компании друзей отпраздновал свой день рождения. И на празднике он рассекретил свою новую возлюбленную, с которой встречается уже год. Девушка оказалась визажистом. Стройная брюнетка вынесла торт с надписью «С днем рождения, любимый». Она весь вечер веселилась с именинником и его друзьями. А поклонников удивило то, что избранница предпринимателя оказалась словно бы двойником Лорак.

Лилия живет в Киеве, но много путешествует. Пользователи Сети поразились тому, что она похожа на певицу. «Просто клон!», «Словно сестры!», «Ну сразу видно, что выбирал по внешности бывшей», — стали писать в Сети. Но стоит отметить, что и новый возлюбленный Лорак, который моложе нее на 14 лет, очень похож на ее бывшего мужа. Он тоже носит бороду и имеет темные волосы.

Напомним, что Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) подала на развод, когда появились слухи, что Мурат изменяет ей с моделью. Потом артистка призналась, что решение далось ей мучительно. Однако она позволяет бывшему супругу видеться с их дочерью. Девочка даже иногда проводит отпуск с отцом и его новой пассией.