«Праздник удался!»: дочка Ани Лорак в белом сарафане повеселилась с детьми Киркорова и Лазарева

Ани Лорак чуть больше года назад развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Некоторые поклонники отметили, что певица только похорошела после расставания с мужем. Теперь она сама воспитывает дочку Софию. Девочка окружена любовью и заботой. Ко всему прочему, в ней души не чает ее крестный папа Филипп Киркоров. 9 июня наследнице звезды исполнилось 9 лет, поэтому она закатила вечеринку на природе.

Лорак организовала праздник в стиле «Семейки Адамс». Территория была украшена черно-белыми воздушными шарами. Сама она пришла в черном силуэтном платье. Именинница тоже облачилась в черном платье, но с пышной юбкой. Однако позже девочка предстала уже в более удобном белом сарафане на пуговицах. Гостями стали Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, а также Сергей Лазарев с сыном Никитой. Свою дочку Анну певец решил не брать с собой, так как она маленькая.

Кульминацией праздника стал трехъярусный торт от знаменитого кондитера Рената Акзамова. Девочка под музыку задула свечи. Потом она играла с аниматорами, участвуя в разных конкурсах со своими маленькими гостями. Появился на вечеринке и саунд-продюсер Егор Глеб, с которым Лорак встречается уже почти год. Но он не фотографировался и держался отстраненно.