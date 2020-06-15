Все повседневно: Узерли в гороховых брюках-палаццо и с дочкой Ларой позировала в аэропорту

В одном из своих интервью 36-летняя Мерьем Узерли призналась, что, еще будучи ребенком, ей хотелось проявить себя на сцене. И тогда ее мама Урсула решила отдать дочку в театральный кружок при школе. По словам знаменитости, она оказалась в той среде, где педагогам было важно найти контакт с каждый ребенком.

Наставники маленькой Мерьем к развитию творческих способностей каждого малыша подходили в индивидуальном порядке. Благодаря чему юные дарования могли раскрыться, поверив в собственные силы и талант. При этом Узерли подметила, что у нее никогда не было кумира — какой-то определенной любимой актрисы. В эту профессию девушка пришла доверившись исключительно внутреннему чутью.

Несмотря на то что партнерша Халита Эргенча всегда откровенно говорит о своем творческом пути, касаться личной жизни Мерьем пока не готова. Девушка одна воспитывает шестилетнюю дочку Лару. С отцом малышки Узерли рассталась еще будучи беременной. Экс-возлюбленный актрисы не хотел заводить детей. А на тот момент Мерьем уже находилась в интересном положении.

Знаменитость приняла для себя важное решение. Она изначально понимала, что будет воспитывать кроху самостоятельно, без какой-либо посторонней помощи. В своем микроблоге Узерли то и дело публикует свежие отчетные снимки с дочерью. На одном из фото партнерша Халита Эргенча позировала в аэропорту. Мерьем облачилась в белый топ и брюки-палаццо с гороховым принтом. Рядом со звездной мамой на фото отметилась и Лара.