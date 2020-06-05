«В точности как Хюррем»: Мерьем Узерли покрыла голову шифоновым платком

36-летняя Мерьем Узерли сыграла в турецком сериале «Великолепный век» одну из главных женских ролей. Примечательно, что в последнем сезоне проекта ее место заняла другая актриса — Вахиде Гердюм.

В одном из интервью партнерша Халита Эргенча призналась, что ей пришлось отказаться от дальнейших съемок из-за профессионального выгорания. Мерьем не стала скрывать: роль Хюррем потребовала от нее полной самоотдачи и больших эмоциональных затрат. При этом Узерли успела подружиться с другими актерами. Так, со своей экранной соперницей Нур Феттахоглу (Махидевран султан) вне съемок Мерьем сумела с легкостью найти общий язык. Кроме того, она до сих пор близко общается с Озаном Гювеном (Рустем паша).

Примечательно, что поклонники партнерши Халита Эргенча до сих пор воспринимают актрису как Хюррем. Ведь эта роль стала для Мерьем знаковой. К слову, Узерли уже успела сняться в других телевизионных проектах. Однако российский зритель помнит ее по яркой роли в «Великолепном веке». В своем микроблоге Мерьем поделилась снимком из личного архива, отдав предпочтение восточному стилю. Так, девушка покрыла голову шифоновым платком, чем и привлекла внимание своих верных почитателей.

«Красавица! Такая скромность очень к лицу», «Любимая султанша», «Восточная принцесса», «В точности как Хюррем», «Мерьем! Султан бы просто пал к вашим ногам», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленную султана Сулеймана — русскую рабыню Роксолану (Александру. — Прим. ред.) должна была сыграть другая турецкая актриса — Фахрийе Эвджен. Девушка уже практически подписала контракт на участие в проекте, но продюсеры передумали в последний момент и заменили ее на Мерьем Узерли.

Напомним, что Фахрийе снималась в сериале «Королек — птичка певчая». На площадке она познакомилась со своим будущим мужем Бураком Озчивитом. Вместе с супругом Эвджен воспитывает годовалого сына Карана. После родов возлюбленная Озчивита полностью сконцентрировалась на семье.