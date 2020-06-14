В кроссовках и на лестнице: Асмус в коричневых брюках-трубах и белой блузе позировала в своем особняке

Ранее актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» призналась, что они с семьей переехали в этот дом после длительного ремонта.

32-летняя Кристина Асмус постепенно обживается в своем особняке после продолжительного ремонта. Актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» заверила, что осталась довольна интерьером. Единственное, что доставляет знаменитости неудобство, так это строительная пыль.

На личной страничке в Instagram Асмус уже публиковала отчетные снимки, позировав в столовой, в гостиной, спальне и на кухне. На этот раз возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова устроила импровизированную фотосессию на лестнице. Примечательно, что по дому актриса ходит в обуви. Так, перед объективом фотокамеры Кристина предстала в коричневых брюках-трубах, белой блузе и кроссовках, отдав предпочтение лаконичному стилю.

Напомним, что вместе с мужем актриса воспитывает шестилетнюю дочку Анастасию. В одном из интервью супруга юмориста призналась, что с они часто устраивают дома кино-просмотры, заранее закупаясь попкорном. При этом еще до периода самоизоляции Кристина рассказывала о том, что у их с Гариком дочери очень плотный график. Так, наследница актрисы занимается гимнастикой, посещает каток и учится в подготовительном классе. На каникулах вместе со звездной мамой Анастасия часто путешествует. Девочка уже успела побывать на Мальдивах. Асмус отдает предпочтение именно этому курорту.

На самоизоляции Кристина поэкспериментировала с имиджем. Возлюбленная шоумена состригла волосы, сделав себе удлиненное каре. Позже актриса призналась, что осталась довольна короткой стрижкой. Девушка уточнила, что в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать волосы.