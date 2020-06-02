«На пике моды»: Асмус не прогадала с выбором монохромного брючного костюма

На домашней изоляции 32-летняя Кристина Асмус устроила импровизированную фотосессию, расположившись на диване в своей просторной гостиной. Перед объективом фотокамеры актриса из фильма Клима Шипенко «Текст» предстала в актуальном вечернем аутфите. В интервью сайту Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала стиль возлюбленной шоумена Гарика Харламова.

Эксперт в сфере моды не только восхитилась стройной фигурой Кристины, но и похвалила актрису за изящный наряд. Стилист подметила, что супруга резидента Comedy Club выглядит вполне сдержано и элегантно. Ко всему прочему, девушка не прогадала с выбором монохромного брючного костюма. Асмус примерила брюки-дудочки лаконичного серого оттенка и жакет.

По словам Трофимовой, костюмная группа в весенне-летнем сезоне 2020 года окажется на пике популярности. Имидж-стилист посоветовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на это сочетание — смокинговые пиджаки, жакеты и брюки классического фасона.

«Монохромные брючные костюмы на пике моды. Наша героиня не только подчеркнула свою стройность, но и элегантность. Все уместно, гармонично и стилистически верно! Кристина отдала предпочтение женственному наряду актуального серого оттенка. Особое внимание она уделила обуви. Так, лодочки по цветовому решению перекликались с пуговицами на жакете актрисы. На самом дела, костюмная группа — это новая грамотная база, которая должна присутствовать в гардеробе современной девушки. Костюмы как в дневной, так и в вечерней вариации всегда смотрятся остро, смело и актуально! Это хороший стилистический подарок себе», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.