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«Дерзкая красотка»: Каменских обнажила грудь, затянувшись в нюдовый мини-топ бра

Образ звезда дополнила трендовыми «варенками».

«Дерзкая красотка»: Каменских обнажила грудь, затянувшись в нюдовый мини-топ бра
Настя Каменских. Фото Global look press.

Настя Каменских не перестает дразнить публику смелыми образами. Не секрет, что певица обладает женственными формами, которые не любит скрывать от глаз поклонников. И даже после похудения аппетитные линии звезды продолжают волновать поклонников.

Недавно ее снимок в откровенном декольте произвел фурор в Сети. Мужчины писали, что не могут смотреть в глаза Насте, женщинам же просто нравился привкус счастья, который дарил фотокадр.

На сей раз звезда пошла дальше – Каменских выбрала для своего образа в Instagram малюсенький топ бра, который обнажал практически половину ее груди. Эффект усиливал его нюдовый цвет, создавая ощущение обнаженной кожи.

Сексуальный акцент своего гардероба жена Потапа уравновесила трендовыми «варенками» — джинсами «бойфрендами», а также курткой из денима. Ранее мы писали, что такие брюки сегодня на пике моды. Анастасия Каменских выбирает их уже не в первый раз.

«Дерзкая красотка», «Ваууу, яка гарнаа», «Бомба. Очень красивая», — можно увидеть в комментариях ее блога.

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