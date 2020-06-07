«Что ты творишь!»: Каменских взорвала Сеть откровенным декольте

Настя Каменских опубликовала в личном блоге фотографию, которая произвела фурор среди ее подписчиков. Особенно впечатлены были мужчины.

Звезда сделала селфи и заговорила о том, что делает ее счастливой.

«Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами», — написала она.

Однако почитателей ее творчества впечатлили вовсе не философские размышления певицы, а ее знойный наряд в глубоким декольте.

«Заряженное фото», «Что ты творишь!», «Чудесные близняшки», «Оаоаоа, без умааа», «Какая солнечная и летняя», «Шикарная девушка!» — прокомментировала пост Насти фолловеры.

Напомним, звезда в настоящий момент счастлива со своим мужем Потапом (настоящее имя –Алексей Потапенко), поженились они в октябре 2018 года, а свадьба состоялась год назад, хотя слухи об их отношениях ходили еще раньше. Тем не менее, певица долгое время отрицала роман. Для Каменских это первый брак, ее супруг уже был женат на продюсере коллектива «Потап и Настя» Ирине Горовой до 2014 года.