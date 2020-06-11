«На пике моды»: Каменских похвасталась трендовыми джинсами в духе 90-х

Тренды из 90-х все активнее занимают свои позиции в гардеробах модниц. Еще вчера «кислотные» оттенки, объемные плечи, варенки и крупные украшения казались воплощением дурного вкуса, но уже сегодня в этих образах из «лихих» годов щеголяет элита общества и представители шоу-бизнеса.

Недавно в актульных джинсах из прошлого блеснула Анастасия Каменских, звезда примерила бойфренды, которые пришли в женский гардероб из мужского. И именно поэтому имеют такое название.

«Этим летом свободные джинсы, как у певицы Насти Каменских, будут на пике моды. Так что забросьте в чулан свои узкие скинни и бегите за трендовыми варенками», — рассказала «КП» дизайнер Аника Керимова.

По словам эксперта, такие брюки подходят и для обыденной жизни, и для романтических встреч. Но только, если дополнить их красивыми туфлями на каблуке.

Ранее мы писали об Ольге Бузовой, в гардеробе которой тоже был замечен «привет из 90-х». Она примерила массивные серьги-кольца необычайно популярные в то время.