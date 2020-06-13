«Красота в простоте»: 42-летняя Федорова показала фигуру в джинсах скинни и рубашке оверсайз

Оксана Федорова 20 лет назад блистала на подиумах в рамках конкурсов красоты. Девушка сначала стала «Мисс Санкт-Петербург», а потом «Мисс Россия». А когда в 2002 году она завоевала титул «Мисс Вселенная», то прославилась на весь мир. И хоть потом титул у нее отняли, русская красавица сделала успешные карьеры в модельном бизнесе и на телевидении. Также она смогла обрести счастье в личной жизни. Девушка уже в долгом браке с офицером ФСБ Андреем Бородиным.

Сейчас Федоровой 42 года, но она сохранила стройную фигуру и идеально гладкую кожу. Знаменитость по-прежнему восхищает взоры поклонников. Модель также стала певицей и недавно удивила всех вокальными данными в рамках шоу «Маска». Но для женской половины человечества она является примером элегантности и стиля. Лаконичные образы стали изюминкой ее гардероба. Чаще всего Оксана предстает в платьях, но накануне она поделилась редкими кадрами, на которых позировала в джинсах скинни и белоснежной рубашке-оверсайз. Наряд подчеркнул ее фигуру, а пышные локоны придали женственности.

«Чтобы хорошо получиться в кадре, да и, вообще, везде и всегда, мой совет — примите себя такой, какая вы есть, и пусть никто не усомниться, что вы прекрасны именно в той форме, в которой вы сейчас», — заявила Оксана.

«А если улыбка открытая неуместна — я всегда говорю, улыбайтесь глазами (на вдохе немного приподнимите веки ). Во-вторых, никогда не стесняйтесь своего тела. Всегда можно найти выгодный ракурс или положение. Самый выгодный ракурс — в три четверти, при этом носок свободной ноги смотрит на камеру. Пусть руки будут свободны и естественны . Можно корпус подать немного вперёд! Динамика всегда смотрится хорошо в кадре, главное — не спешить. Движения делайте плавные», — дала советы звезда.

Поклонники восхитились образом Федоровой. «Красоточка», «Роскошная даже в джинсах», «Красота в простоте», «Как вам идет», «У вас это все природное», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что телеведущая мама сына Федора и дочки Елизаветы.