«Поехали!»: Оксана Федорова показала семейную тренировку

Телеведущая Оксана Федорова в условиях самоизоляции все чаще стала показывать свою семью – фото и видео с участием домочадцев стали появляться в ленте ее Инстаграм-аккаунта регулярнее. На этот раз мисс Вселенная продемонстрировала сплоченность своей большой семьи в спортзале. Она опубликовала видео, на котором ее сын, дочка, супруг и другие близкие дружно тренируются на тренажерах.

«Лизонька, давай! Федя! И я начинаю тренировку на стэпе, мой любимый тренажер, кстати. Ставлю на десяточку. Поехали!» — озвучила свое видео Федорова.

Дружная семья, усердно занимающаяся спортом, очень вдохновила поклонников Федоровой. Они поддержали звезду и ее родных.

«Какие молодцы! И, главное, детки приучаются к спорту», «Прекрасная семья! счастья вам!», «Как здорово! Семейная идиллия! Вы большие молодцы, и мы стали так по утрам делать, это счастье!», «Как здорово! Все-таки карантин не так и плох, мы стали больше времени проводить с родными…» — написали под публикацией некоторые поклонники.

Напомним, у 42-летней красавицы Оксаны Федоровой в браке с госслужащим Андреем Бородиным двое детей — 8-летний Федор и 6-летняя Лиза.