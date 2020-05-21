«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей

У Оксаны есть опыт общения с маленькими детьми – она долгое время вела программу «Спокойной ночи, малыши!», а кроме того, у нее подрастают 8-летний сын Федор и 6-летняя дочь Лиза. Надо думать, заботливая мама часто рассказывает им сказки на ночь.

А теперь возможность послушать сказку в исполнении Оксаны Федоровой появилась и у всех остальных детей – достаточно зайти на наш портал!

Чуковский написал «Мойдодыра» для своей дочки

История о капризном мальчике-грязнуле и рассердившемся на него говорящем умывальнике хорошо известна всем ребятишкам.

Корней Чуковский написал «Мойдодыра» чуть ли не сто лет назад – в 1922 году! Когда-то писатель рассказал в интервью о том, что на создание поучительной сказки в стихах его вдохновила собственная дочь Маша: малышка громко плакала, не желая мыться.

Поскольку у Корнея Ивановича всегда в голове крутились рифмы и стихотворные строчки, он тут же попытался убедить ребенка: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам! А нечистым трубочистам – стыд и срам!».

Девочка притихла, с любопытством ожидая продолжения. И продолжение не заставило себя ждать.

У Чуковского получилась целая сказочная повесть, смысл которой сводится к простой морали: надо каждый день умываться и содержать в порядке и чистоте себя и свои вещи, а то получится, как у мальчика из сказки, — сердитый Мойдодыр натравит на грязнулю свои щетки-трещотки и мочалки!

Ужастик для малышей

Немножко страшилка, немножко ужастик – для самых маленьких. Ну а как иначе заставить умываться этих капризуль? Пусть немножко испугаются – это ведь не просто страх, а раскрашенный интересом к сюжету.

Чуковский добился своей цели. Вот уже почти столетие дети, завороженные чеканными строчками – «Ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя!», «Если топну я ногою, позову своих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят!», — послушно подставляют головы под струю воды и мыло, меньше капризничают во время умывания и купания.

Можно смело утверждать: Чуковский, написавший эту сказку, проявил себя не только как талантливый поэт, но и как детский психолог, сумев затронуть какие-то струнки в душе ребенка.

По «Мойдодыру» сняли несколько мультфильмов, последний из них создан в 1954 году, и его до сих пор частенько показывают по ТВ.

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