«Сбежавшая невеста»: Гагарина в белоснежном платье в пол с рукавами-буфами спела на концерте в честь Дня России

Полина Гагарина в белоснежном платье в пол с рукавами-буфами зажгла на концерте в честь Дня России. Напомним, в минувшую пятницу, 12 июня, многие отечественные знаменитости прибыли на Красную Площадь, чтобы исполнить песни в честь праздника. Так, Тамара Гвердцители спела «Александру», Газманов предпочел патриотичную «Вперед, Россия!», а Николай Расторгуев напомнил полюбившуюся всем песню «Березы».

Одним из самых эффектных нарядов в тот вечер похвасталась Полина Гагарина. На крытую сцену певица вышла в белоснежном пышном платье в пол с рукавами-буфами. За счет объемного декора и без того стройная Полина выглядела совсем тростинкой. Дополнением к наряду стали минималистичные украшения – блестящий чокер и такой же браслет.

Еще до того, как Гагарина вышла на сцену, наряд Полины показал Дима Билан. Он поделился закулисным видео, на котором артистка поет его собственную песню «Держи». Кавером от коллеги исполнитель явно остался доволен.

В Сети образ Полины вызвал немало откликов. «Сбежавшая невеста», «Каким бы ни была Гагарина человеком, певица она отменная! И очень красивая!», «Полина чарующая, восхитительная», «Платье словно на свадьбу. Но украшает однозначно!», — высказались они.