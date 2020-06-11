«Словно фея»: Гагарина в алом платье с рукавами-буфами станцевала для Tik-Tok

33-летняя Полина Гагарина в алом платье с рукавами-буфами станцевала для Tik-Tok. Неоднократно в интервью и модных влогах артистка рассказывала, что чаще всего делает акцент на универсальную одежду спокойных тонов – это позволяет ей комбинировать вещи без особого ущерба для бюджета. Иногда же артистка позволяет себе более щедрые покупки – чаще всего это концертные платья или наряды для светских выходов. Одним из таких вариантов наставница шоу «Голос» похвасталась у себя в Tik-Tok.

Певица записала видео для соцсети, в котором танцует под зарубежную мелодию. За 30 секунд ролика Гагарина меняет как минимум три наряда – их объединяет яркая деталь – рукава-буфы. Цепляется же взгляд за второй образ: на нем Полина предстала в алом платье с объемными рукавами, глубоким v-образным вырезом и подолом- «паж». За счет светящейся ткани и сочного цвета наряд выгодно выделяется на фоне остальных.

«Свежо и эпатажно», «Как всегда яркая», «Полина, вы огонечек», «Платье под цвет страсти», «Словно фея», «Красное платье – топ», «Кайфовая», «Поля, вам невозможно не завидовать! Такой большой гардероб!», «Просто лучшая», — похвалили люди любимицу.