В лаконичном стиле: Гагарина дополнила коктейльное платье остроносыми лодочками на шпильке

33-летняя Полина Гагарина на личной страничке в Instagram поделилась свежим снимком с сыном от первого брака с актером Петром Кисловым. В свои двенадцать лет юноша уже догнал звездную маму по росту. В недавнем интервью поп-дива рассказала о том, что когда она растила первенца, то едва могла найти время на себя.

На тот момент артистка получала высшее образование. Иногда Полине было просто не с кем оставить малыша. Так, девушка поделилась историей о том, как однажды упросила близкую подругу присмотреть за Андрюшей. Пока сынишка мирно спал в своей колыбельке, Гагарина успел сдать важный экзамен. Воспитывать внука Полине помогла и ее мама — Екатерина Мучкаева. По словам певицы, она слишком рано сделала ее бабушкой.

Со вторым ребенком у поп-дивы было все по-другому. Дочку Мию певица родила от модного фотографа Дмитрия Исхакова. В свои три года, как говорит Полина, ее дочурка растет очень самостоятельной и уже проявляет характер. Гагарина призналась, что Мия держит в маленьком кулачке всю семью.

Говоря о детях, певица дала понять, что гордится своими отпрысками. Так, сын Полины окончил школу на отлично. Ко всему прочему, Андрей делает успехи и в музыкальном классе.

На одном из свежих снимков с сыном артистка позировала в силуэтном коктейльном платье монохромного оттенка, отдав предпочтение лаконичному стилю. Особое внимание поп-исполнительниц уделила аксессуарам: свой дневной аутфит Полина дополнила очками в модной пластиковой оправе и серебристыми остроносыми лодочками на шпильке.