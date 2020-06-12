«Пушинка»: невестка Орбакайте в белоснежном топе с рукавами-крылышками похвасталась результатами похудения

За время самоизоляции на бывшей даче Пугачевой Алена Краснова стала легче на 6 килограммов.

23-летняя невестка Кристины Орбакайте модель Алена Краснова несколько месяцев вместе с супругом Никитой провела на бывшей даче Аллы Пугачевой в изоляции. Свободное время Краснова посвящала мужу, а также занималась саморазвитием – совершенствовалась в йоге, много читала, наводила порядок в доме, устраивала романтические ужины. По итогам плодотворного времяпрепровождения выяснилось, что и без того хрупкая девушка похудела аж на 6 килограммов.

Чтобы продемонстрировать свои достижения, Краснова снялась в откровенной фотосессии. К самому месту съемки Алена пришла в белоснежном женственном топе с рукавами-крылышками и светлых джинсах оверсайз. Первый за счет своей длины оголил стройный живот модели – такой фигуре могут позавидовать даже гимнастки.

больше по теме Невестка Орбакайте позагорала в бикини с друзьями по соседству с коттеджем Пугачевой Алена Краснова и Никита Пресняков наслаждаются окончанием самоизоляции.

«На что не пойдешь ради искусства, тем более, когда на весах -6 кг за время карантина», — подметила она.

Стоит подметить, что супруга Никиты Преснякова не стесняется периодически появляться в откровенных нарядах. Девушка регулярно экспериментирует со стилями, то уклоняясь в более женственные образы, то примеряя на себя мужские пиджаки на несколько размеров больше. Практически всегда Краснова становится объектом восхищения. «Пушинка», «Сказочно красивая ты», «Обворожительна! Очаровательна!», «С такими данными на обложку», — писали фолловеры.