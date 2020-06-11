Невестка Орбакайте позагорала в бикини с друзьями по соседству с коттеджем Пугачевой

Никита Пресняков счастлив в браке с Аленой Красновой. Три года назад все «сливки» светского общества гуляли на их пышной свадьбе. Алла Пугачева даже подарила внуку квартиру в центре Москвы за 60 миллионов рублей. Однако весь карантин влюбленные предпочли провести на бывшей даче Примадонны — в коттедже, который находится на реке Истра в деревне Малые бережки. После завершения самоизоляции они несколько дней провели в городе и даже наведались в гости к Владимиру Преснякову и Наталье Подольской, но теперь снова отдыхают на природе уже в компании друзей.

больше по теме Невестка Орбакайте в джинсах с высокой талией и кроп-топе прогулялась в центре Москвы Алена Краснова насладилась теплой погодой в компании подруг.

Ранее Алена устраивала пикники для возлюбленного возле беседки, где Примадонна любила обедать. Также она занималась с подругами йогой в одной из комнат на первом этаже поместья. А жаркий летний день невестка Кристины Орбакайте предпочла провести в воде. Они с Никитой пришли в гости к друзьям, которые живут по соседству. Девушка облачилась в бикини и предпочла загорать в бассейне. Она похвасталась безупречной фигурой.

«У нас снова смена обстановки. Так хорошо, когда друзья все живут рядом. Мы просто ходим друг к другу в гости. тут тоже очень хорошо!» — поделилась Краснова.

Потом они переместились на речку. Парни перетащили надувные матрасы и стали отдыхать уже, плавая в естественной среде. Поклонники не перестают восхищаться невесткой Орбакайте. Девушка не только разбирается в моде и является моделью, но и недавно отучилась на фотографа. Она сама совершенствует свое мастерство. Недавно для съемки Алена примерила парик. Многие сочли, что она похожа на Аллу Борисовну.