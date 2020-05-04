Краснова устроила для Преснякова романтический ужин с креветками по индивидуальному рецепту

22-летняя невестка Кристины Орбакайте устроила для супруга – Никиты Преснякова романтический ужин с креветками по индивидуальному рецепту. Вот уже второй месяц молодые люди беззаботно проводят время вместе на бывшей даче Примадонны. В личном микроблоге Алена признавалась, что с введением самоизоляции у нее появилось больше свободного времени, которое она с успехом тратит на себя. Однако, иногда у модели появляется и желание куда-то выбраться, которое заглушается прогулками на природе.

Так, недавно молодые люди выбрались к открытой воде неподалеку от особняка. По волшебным кадрам можно было отметить, что береговая линия полностью свободна от людей, природа в буквальном смысле отдыхает от постоянного движения. В понедельник же Алена решила порадовать Никиту кулинарными изысками и приготовила для него креветки. Для аромата девушка добавила в морепродукты прованские травы, а также подобрала специальную алюминиевую посуду. После окончания дегустации ребята отправились на задний двор, где насладились теплыми лучами солнца.

больше по теме Краснова и Пресняков устроили романтический вечер у мангала на самоизоляции С момента уединения молодых супругов на даче пошел второй месяц.

Позже Краснова поделилась и совместным снимком с Никитой. По лицу музыканта можно с уверенностью сказать – сюрпризом от любимой он остался доволен.