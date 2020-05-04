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Краснова устроила для Преснякова романтический ужин с креветками по индивидуальному рецепту

Влюбленные продолжают наслаждаться обществом друг друга на самоизоляции.

Краснова устроила для Преснякова романтический ужин с креветками по индивидуальному рецепту
Алена Краснова и Никита Пресняков/Фото: https://www.instagram.com/p/B8gxZ9oBIpp/

22-летняя невестка Кристины Орбакайте устроила для супруга – Никиты Преснякова романтический ужин с креветками по индивидуальному рецепту. Вот уже второй месяц молодые люди беззаботно проводят время вместе на бывшей даче Примадонны. В личном микроблоге Алена признавалась, что с введением самоизоляции у нее появилось больше свободного времени, которое она с успехом тратит на себя. Однако, иногда у модели появляется и желание куда-то выбраться, которое заглушается прогулками на природе.

Так, недавно молодые люди выбрались к открытой воде неподалеку от особняка. По волшебным кадрам можно было отметить, что береговая линия полностью свободна от людей, природа в буквальном смысле отдыхает от постоянного движения. В понедельник же Алена решила порадовать Никиту кулинарными изысками и приготовила для него креветки. Для аромата девушка добавила в морепродукты прованские травы, а также подобрала специальную алюминиевую посуду. После окончания дегустации ребята отправились на задний двор, где насладились теплыми лучами солнца.

Креветки от Алены Красновой
Креветки от Алены Красновой/Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

Позже Краснова поделилась и совместным снимком с Никитой. По лицу музыканта можно с уверенностью сказать – сюрпризом от любимой он остался доволен.

Алена Краснова и Никита Пресняков
Алена Краснова и Никита Пресняков/Фото: https://www.instagram.com/alenaakrasnova/

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