По-летнему: Лиза Галкина позировала в саду в джинсах скинни и майке с баской из органзы

Как уже писал сайт Teleprogramm.pro, шоумен Максим Галкин устроил импровизированную фотосессию с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами признался, что считает мужа Примадонны отечественной эстрады «фантастическим отцом». Так, супруг певицы Валерии уточнил, что уже давно следит за микроблогом телеведущего и удивляется тому, как при всей своей занятости ему удается находить время на то, чтобы позаниматься с детьми. Максим, к примеру, читает им на ночь сказки, собирает с Гарри конструктор и штудирует с Лизой упражнения по французскому языку.

Для прогулки в саду с папой и братиком Гарри дочка Аллы Борисовны выбрала трендовые джинсы скинни по росту и майку-безрукавку с баской из органзы и принтом в виде маргаритки. Длинные белокурые локоны Лизы заплели в косу так, чтобы волосы не мешали ей во время игр.

Супруг 71-летней Аллы Пугачевой не скрывает, что их дочка растет маленькой модницей. Лиза Галкина уже принимала участие в модных дефиле Галины Юдашкиной. Наследница именитого модельера пошла по стопам Валентина Абрамовича, проявив интерес к моде. Дочка кутюрье занимается выпуском нарядов из детских коллекций.

В новом учебном году двойняшки Примадонны пойдут в первый класс. По словам певицы, пока она не подпускает их к компьютеру. Кроме того, у малышей нет и смартфонов. Алла Борисовна уточнила, что она поддерживает моду на эпистолярный жанр. Вечерами дети шоумена Максима Галкина пишут друг другу записки и подкладывают их под дверь игровой комнаты.