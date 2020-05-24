Эффект многослойности: Лиза Галкина позировала у зеркала в принтованном сарафане с объемной юбкой

В свои шесть лет Лиза Галкина растет маленькой модницей. При этом дочка Примадонны отечественной эстрады особое внимание уделяет не играм и развлечениям, а именно учебе. Дети Аллы Борисовны умеют читать и писать. Кроме того, двойняшки учат французский язык с гувернером. На этом настоял супруг певицы — шоумен Максим Галкин. И это при том, что наследники артистки только в новом учебном году пойдут в первый класс. По словам Пугачевой, они с мужем поддерживают моду на эпистолярный жанр. Малышам нравится писать друг другу записки и подкладывать их под дверь игровой комнаты.

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При том, что Алла Пугачева выступала против идеи мужа публиковать фото Гарри и Лизы в микроблоге, она разрешила дочери принять участие в одном из модных показов модельера Галины Юдашкиной. Дочка Примадонны вполне раскованно чувствует себя на подиуме. Наследница Валентина Абрамовича подметила, что все ее маленькие модели работают очень профессионально, наравне со взрослыми.

Максим Галкин дал понять, что его дочка всегда готова примерять обновки. У Лизы обширный гардероб: при этом девочка чаще всего позирует именно в платьях. В гардеробе наследницы шоумена появился и принтованный сарафан с объемной юбкой в виде оборок, благодаря чему и создавался эффект многослойности. Свой образ дочка певицы дополнила белыми носочками и полуботинками на липучках в спортивном стиле.