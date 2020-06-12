«Очень гармонично»: Климова в пастельном джемпере и трико подчеркнула свою хрупкость и стройность

Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Еще в интервью с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что она не собиралась становиться многодетной мамой. 18-летняя дочка артистки — Елизавета Хорошилова — уже получила аттестат зрелости. Девушка окончила Ломоносовскую школу и планирует связать свою судьбу с журналистикой. От Игоря Петренко у Климовой есть двое сыновей: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней живут вместе со звездной мамой, но часто видятся с отцом. В браке с Гелой Месхи актриса родила младшую дочку Беллу, ей четыре годика.

На одной из фан-страничек актрисы появилось ее летнее фото, которое сама Климова также опубликовала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры экс-возлюбленная Гелы Месхи предстала в трико и джемпере, отдав предпочтение актуальной пастельной палитре. В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева оценила спортивный лук Екатерины. Эксперту в стиле моды не удалось найти ошибок или явных недочетов в дневном аутфите знаменитости. Так, стилист подметила, что Климова оделась просто, но со вкусом.

«Образ все же более спортивный, но прослеживаются нотки такого трендового стиля, как спорт-шик. Все очень гармонично! Наша героиня выбрала спокойное цветовое комбинирование в пастельных тонах. Интереса также добавляет коллаборация джемпера и кроссовок в оттеночном сочетании и по объему», — отметила Тимиряева.

Эксперт в сфере моды уточнила, что актриса не прогадала с выбором спортивного лука. Так, экс-возлюбленная Гелы Месхи умело подчеркнула достоинства своей фигуры: хрупкость и стройной.

«Объемы, хоть и не значительные, но все же создают интригу, помогая тем самым казаться более хрупкой и стройной».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».