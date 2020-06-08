Лайк от бывшего: Месхи оценил снимок Климовой в компании с Вуличенко

8 июня свой день рождения отмечает российская актриса Екатерина Вуличенко. На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная Гелы Месхи Екатерина Климова поздравила близкую подругу с юбилеем. К своим сорока годам знаменитость не только построила карьеру на ТВ, но и обзавелась собственной семьей. Вуличенко воспитывает дочку Софию и сына Александра. Ко всему прочему, артистка приходится крестной мамой четырехлетней Белле — дочери Климовой и Месхи.

По словам Екатерины, она дружит с Вуличенко еще со студенческой поры. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» порадовала поклонников известием о том, что она планирует провести прямой эфир с именинницей.

«С днем рождения, Катюша! Наша крестная мама! Подруга моя со студенческой скамьи! Будь счастлива! Скучаю и очень люблю!» — отметила актриса.

Примечательно, что снимок бывшей возлюбленной в компании с Екатериной Вуличенко не оставил без внимания и Гела Месхи. Так, актер поставил «лайк» под фото экс-супруги.

Ранее говоря о расставании с третьим мужем, Екатерина Климова дала понять, что Месхи нужно было строить карьеру, он нуждался в самореализации. По этой причине знаменитость решила отпустить возлюбленного.

Кроме того, Екатерина подметила, что с четырьмя детьми она не могла позволить себе всюду сопровождать мужа, следуя за ним по пятам, как жена декабриста.