«Восток — дело тонкое»: Алсу облачилась в шифоновый халат с рукавами-фонариками и узкие брюки

Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова отдала предпочтение этническому стилю. Так, поп-исполнительница примерила шифоновый халат в пол монохромного зеленого оттенка с вышитыми рукавами-фонариками. Образ певицы дополнили узкие брюки по фигуре и сумочка-клатч. Свой бронзовый загар 36-летняя Алсу подчеркнула алой помадой, сделав акцент на макияже. Один из отчетных снимков артистки появился на ее фан-страничке. К слову, ранее этот кадр возлюбленная предпринимателя публиковала в личном профиле.

«Восток — дело тонкое», — отметила певица.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в День защиты детей поп-исполнительница поделилась редким снимком, на котором она была запечатлена со всеми своими отпрысками. На фото компанию звездной маме составили: тринадцатилетняя Сафина и одиннадцатилетняя Микелла. А на руках певица держала трехлетнего сына Рафаэля. Знаменитость предусмотрительно повернула малыша лицом к себе и спиной к объективу фотокамеры.

В одном из интервью Алсу объяснила, почему она так долго скрывала наследника от широкой публики. Певица напомнила, что и старших дочерей они с Яном вывели в свет только после того, как им исполнилось по пять лет. Поп-исполнительница делает все для того, чтобы ее дети росли в обычной обстановке, вдали от пристального внимания прессы и поклонников. Именно по этой причине певица старается уберечь Рафаэля от вспышек фотокамер.