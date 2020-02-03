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«Какое интонирование! Какая душа»: Николаев оценил вокал младшей дочери Алсу

Микелла Абрамова под аккомпанемент Сафины перепела хит своей мамы «Зимний сон».

«Какое интонирование! Какая душа»: Николаев оценил вокал младшей дочери Алсу
Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

Одиннадцатилетняя дочка Алсу перепела хит своей звездной мамы. Под аккомпанемент старшей сестры Сафины одиннадцатилетняя Микелла исполнила песню «Зимний сон». На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова опубликовала свежий видеоролик с участием своих наследниц. К слову, эта композиция вышла двадцать один год назад. Дочки артистки решили приготовить для мамы сюрприз, записав свою версию песни из ее репертуара.

Примечательно, что одним из первых видеоролик с Микеллой и Сафиной оценил 60-летний Игорь Николаев. Композитор сделал комплимент младшей дочери Алсу, по достоинству оценив ее вокал.

Напомним, что девочка принимала участие в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Микелла прошла этап слепых прослушиваний, попав в команду Светланы Лободы. Дочка певицы смогла дойти до финала конкурса.

«Обожаю, как Микеллочка поет! Какое интонирование! Какая душа», — отметил супруг Юлии Проскуряковой.
«Любимые девочки!» — вторит музыканту певица Зара.

В недавнем интервью Алсу призналась, что возлюбленный никогда не препятствовал ее певческой карьере. После рождения первенца — дочки Сафины — супруга Яна Абрамова стала больше времени уделять семье.

Вместе с мужем артистка воспитывает троих детей. В семье также подрастает сын Рафаэль. При этом Алсу старается не пренебрегать творчеством. Еще в декабре певица презентовала новый клип на песню «Герои любимых романов».

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Тэги:

Алсуестественная красотаЗвездный стильИгорь Николаевкрасота вне возрастаМикелла Абрамовамода и стильПрограмма «Голос. Дети»
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«Какое интонирование! Какая душа»: Николаев оценил вокал младшей дочери Алсу
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