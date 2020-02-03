«Какое интонирование! Какая душа»: Николаев оценил вокал младшей дочери Алсу

Одиннадцатилетняя дочка Алсу перепела хит своей звездной мамы. Под аккомпанемент старшей сестры Сафины одиннадцатилетняя Микелла исполнила песню «Зимний сон». На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова опубликовала свежий видеоролик с участием своих наследниц. К слову, эта композиция вышла двадцать один год назад. Дочки артистки решили приготовить для мамы сюрприз, записав свою версию песни из ее репертуара.

Примечательно, что одним из первых видеоролик с Микеллой и Сафиной оценил 60-летний Игорь Николаев. Композитор сделал комплимент младшей дочери Алсу, по достоинству оценив ее вокал.

Напомним, что девочка принимала участие в восьмом сезоне проекта «Голос. Дети» на Первом канале. Микелла прошла этап слепых прослушиваний, попав в команду Светланы Лободы. Дочка певицы смогла дойти до финала конкурса.

Обожаю, как Микеллочка поет! Какое интонирование! Какая душа », — отметил супруг », — отметил супруг Юлии Проскуряковой «Любимые девочки!» — вторит музыканту певица Зара.

В недавнем интервью Алсу призналась, что возлюбленный никогда не препятствовал ее певческой карьере. После рождения первенца — дочки Сафины — супруга Яна Абрамова стала больше времени уделять семье.

Вместе с мужем артистка воспитывает троих детей. В семье также подрастает сын Рафаэль. При этом Алсу старается не пренебрегать творчеством. Еще в декабре певица презентовала новый клип на песню «Герои любимых романов».