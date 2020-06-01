Мамины модницы: старшая дочь Алсу примерила мятный костюм, а младшая — оливковый

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 36-летняя Алсу поделилась первым фото с сыном Рафаэлем. Перед объективом фотокамеры поп-исполнительница предстала в компании всех своих детей. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова оделась в одном стиле с трехлетним малышом. Для себя и Рафаэля многодетная мамочка подобрала серые спортивные костюмы.

А вот дочери артистки отдали предпочтение нюдовым оттенкам, поддержав стиль family look. Тринадцатилетняя Сафина позировала в мятном трико и свитшоте из одного комплекта. Младшая одиннадцатилетняя Микелла примерила оливковый костюм, состоящий из худи и спортивных брюк.

Певица не привыкла экономить на своих наследницах. В период самоизоляции Алсу подарила дочерям одинаковые авторские футболки от модельера Игоря Гуляева с надписью: «Сиди дома, не гуляй!». Ко всему прочему, за время «карантинных» каникул поп-исполнительница успела разобрать детский гардероб, отложив вещи, из которых Сафина и Микелла успели вырасти.

В одном из интервью Алсу призналась, что они с мужем долго думали над тем отпускать ли младшую наследницу участвовать в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. Певица не стала скрывать, что серьезно поговорила с Микеллой, объяснив девочке, что помимо нее в конкурсе будут участвовать и другие талантливые дети. Артистка очень переживала из-за того, как ее наследница воспримет возможный проигрыш. Однако дочка Яна Абрамова сумела пройти этап слепых прослушиваний. Она попала в команду к Светлане Лободе и дошла до финала.