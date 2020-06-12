«Сногсшибательная»: 42-летняя Климова в мини-бикини засветила татуировку на бедре

42-летняя Екатерина Климова не перестает будоражить воображение поклонников. Еще в интервью Борису Корчевникова в программе «Судьба человека» актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» призналась, что у нее на теле есть несколько татуировок. Так, к примеру, на своей лодыжке девушка набила подпись «Нет страха». А на плече у экс-возлюбленной Гелы Месхи красуется четырехлистный клевер. К слову, об одной из татуировок Климова рассказывать не стала. На бедре у знаменитость есть тату в виде орнамента. На одной из фан-страничек знаменитости появилось ее пляжное фото, которое сама артистка также публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Екатерина позировала в мини-бикини, засветив пикантный рисунок на теле.

«Очень эффектная, есть в вас какая-то манкость и притягательность для мужчин!! Хочется любоваться», «Катя, фигурка бомбезная!!», «Сложно поверить, что у этой женщины четверо детей!! С такой-то стройной и точеной фигуркой», «Сногсшибательная», «Самая лучшая и любимая», «Нет слов!! Идеальная», «Восхитительная», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

По словам Екатерины, она не планировала становиться многодетной матерью. Все получилось само собой. В 24 года актриса родила дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова. Следом появились сыновья Матвей и Корней. Наследников Климова родила в браке с Игорем Петренко. От третьего мужа Гелы Месхи у актрисы есть младшая дочь Белла, ей четыре годика.