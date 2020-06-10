«Ох! Катя, полегче»: Климова в мини-бикини блеснула точеной фигурой и бронзовым загаром

Поклонники актрисы из исторической ленты «Бедная Настя» не могут поверить, что Екатерина стала мамой четверых детей — старшей из которых 18 лет.

Дочь Елизавету актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила от ювелира Ильи Хорошилова. Первый брак Екатерины Климовой пошел под откос, когда она влюбилась в Игоря Петренко. К нему, как говорит артистка, она ушла «не оглядываясь». В новых отношениях на свет появилось еще двое сыновей: Матвей и Корней. Но и этот союз едва можно назвать продолжительным. Третьим мужем Екатерины стал актер Гела Месхи. Говоря об отце своей младшей дочери Беллы, знаменитость не стала скрывать, что влюбилась в его талант. Уже год артистка одна. Климова не торопится заводить новые знакомства после развода с Месхи.

На одной из фан-страничек Екатерины появилось архивное летнее фото, которое сама актриса также публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры Климова предстала в мини-бикини, удачно подчеркнув точеную фигуру, стройные ножки и подтянутый животик. Ко всему прочему, артистка похвасталась бронзовым загаром. Поклонники знаменитости не могут поверить, что актриса стала мамой четверых детей — старшей из которых 18 лет.

«Роскошная и очаровательная. Не понимаю, почему с Месхи разошлись», «Ох! Катя, полегче», «Чудесная актриса, достойна самого лучшего и детки у нее такие воспитанные!!», «Чудо-мама и невероятно притягательная женщина», «И у этой женщины четверо детей? Не верю», «Катя, есть в вас какая-то манкость! Любят вам мужчины! Просто любят», «Смотрю и любуюсь!! Как вам удалось сохранить такую фигуру, имея четверых детей?!», «Эффектная, ну какая же красавица», «Идеальная фигурка, все при ней», — такие комментарии появились в микроблоге актрисы.

Ранее в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Екатерина Климова рассказала, почему они расстались с Гелой Месхи. По словам актрисы, ему нужно было строить карьеру, самореализовываться. По этой причине она и не стала держать Месхи рядом.