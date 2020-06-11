Ляйсан Утяшева с платиновыми локонами и в джинсовом комбинезоне отметилась на съемках

Ляйсан Утяшева год назад смогла феноменально похудеть. Сама экс-гимнастка призналась, что после вторых родов долго себя жалела, поэтому лишние килограммы не уходили. Однако она собралась с силами, пересмотрела питание и стала больше заниматься спортом. Более того, телеведущая уверена, что находится в начале своей карьеры. Она не боится экспериментировать. Поэтому в прошлом году несколько раз сменила имидж. Сначала она стала блондинкой, потом предстала с каре.

После поездки в США Ляйсан вернулась с рыжими локонами по плечи. Весь карантин она вместе с мужем активно устраивала онлайн-тренировки в соцсети, поэтому находится в лучшей форме. Пока звезда не вернулась в привычное русло жизни после самоизоляции, но это не мешает ей публиковать архивные фото с разных мероприятий. Накануне свой день рождения отметил дизайнер Александр Терехов. Утяшева решила показать, как блистала в его нарядах.

Сначала она поделилась кадром, на котором позировала в черном платье в пол. Потом телеведущая поделилась бэкстейджем со съемок, на которых предстала в необычном образе. Она была в джинсовом комбинезоне и на шпильках. Но самое интересное, что Ляйсан показала светлые локоны с челкой. Скорее всего, это был парик, но девушке удалось произвести впечатление. А наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

Поклонники восхитились фигурой и образом Утяшевой. Многие отметили, что ее наряды с каждым разом выглядят все интереснее. Они уверены, что отдых пошел звезде на пользу.