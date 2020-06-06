Селфи в бутике: Ляйсан Утяшева в кожаном мини-платье Yves Saint Laurent отправилась на шоппинг

Ляйсан Утяшева два месяца провела на карантине. Экс-гимнастка наслаждалась временем, которое может провести с семьей. Пока Павел Воля снимался для Comedy Club, его супруга играла с детьми: дочкой Софией и сыном Робертом. Юморист тоже помогает супруге и любит проводит время с наследниками. А с наступлением лета телеведущая вернулась к одному из любимых занятий — шопингу. Так как открылись магазины, она решила обновить гардероб.

За минувший год Утяшева стала ближе к миру моды. Она регулярно посещает светские рауты и модные показы. Кроме того, спортсменка с радостью экспериментирует с имиджем. Девушка несколько раз стриглась и перекрашивала волосы. Она остановилась на каре. Девушка во время покупок сделала селфи в бутике. Ляйсан запечатлела себя в черном кожаном платье с оголенными плечами. Ботильоны и солнцезащитные очки дополнили ее look.

Наряд подчеркнул стройные ноги звезды. Многие поклонники отметили, что она стала выглядеть еще стройнее. Последние месяцы девушка не просто тренировалась дома, а занималась вместе с мужем, а также тренировала разных звездных друзей онлайн. Благодаря постоянной физической нагрузке она усовершенствовала свою форму. Ко всему прочему, Утяшева придерживается правильного питания.