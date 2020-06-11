«Шикарная узкая талия»: Утяшева подчеркнула хрупкую фигуру черным платьем в пол от Терехова

Ляйсан Утяшева даже на карантине не сидела без дела. Экс-гимнастка год назад смогла вернуться в форму. Она признавалась, что похудеть после родов ей мешала женская лень. Но телеведущая смогла взять в себя руки. Более того, она уверена, что ее карьера только началась, поэтому девушка смело экспериментирует с имиджем. Она подстригла волосы и в течение года красила их в разные цвета. А также стала ближе к миру моды.

Теперь Ляйсан можно встретить на модных показах и светских раутах. Порой за вечер она успевает посетить несколько мероприятий. Для этого телеведущая подбирает элегантные наряды. Одни из них она показала накануне. Супруга Павла Воли опубликовала фото, на котором предстала в черном элегантном платье в пол, подчеркнувшем ее хрупкую фигуру. Черные остроносые туфли, крупные серьги и распущенные волосы дополнили аутфит.

«Саша, дорогой, с днем рождения! Я обожаю тебя и твой стиль», — поздравила Утяшева дизайнера Александра Терехова, создателя платья.

Она также показала еще несколько нарядов модельера. А поклонники восхитились красотой звезды. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ знаменитости имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Look невероятно облегающий, как вторая кожа, в черном цвете из стрейчевой ткани, которая легко обволакивает красивые особенности фигуры Ляйсан. Шикарная линия плеча, узкая талия — все это говорит о том, что Утяшева долго, много и упорно работает над своей фигурой, чтобы предстать перед нами в невероятно женственных, вечерних, роскошных нарядах. Легкая укладка придала образу непринужденную атмосферу — не торжественную, а более мягкую и уютную», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.