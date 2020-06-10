Само очарование: Алсу отметилась в сверкающем платье в пол от Александра Терехова

Алсу больше двух месяцев провела в своем особняке с семьей. Первое время она занималась домашними делами, а потом стала устраивать онлайн концерты, танцевать с дочками на камеру и наряжаться просто так, без повода. За время карантина у нее отросли волосы. Также артистка смогла сохранить стройную фигуру. А вот ее гардероб изменился. Теперь она чаще носит джинсы и спортивные костюмы, чем платья.

Поклонники давно восхищаются стилем Алсу. В 36 лет певица к тому же может похвастаться идеальной кожей и тонкой талией. Она без стеснения носит облегающие вещи, но при этом старается выглядеть не вульгарно, так как она мама троих детей. Хоть самоизоляция и завершилась в Москве, девушка решила пока не покидать дом, ради своего здоровья. Это не помешало ей опубликовать архивное фото и поздравить дизайнера Александра Терехова.

В кадре Алсу предстала в сверкающем кремовом платье в пол с глубоким декольте и разрезом до бедра. Волосы певицы были собраны в хвост, а нежный макияж дополнил образ.

Наряд Терехова подчеркнул все достоинства фигуры девушки. Некоторые поклонники пришли в восторг от наряда звезды. Многие также поздравили дизайнера со знаменательным днем. Многие ждут, когда артистка вернется к прежней жизни и порадует новыми образами.