«Волосы хорошо отрасли»: Алсу больше двух месяцев не посещала парикмахера

Локоны поп-исполнительницы стали заметно светлее. И все из-за того, что у возлюбленной Яна Абрамова не было возможности обновить цвет.

Еще в ноябре 36-летняя Алсу решилась на перемены с внешностью. Так, в беседе с поклонниками поп-исполнительница уточнила, что она сделала новую прическу ради съемок в клипе на песню «Герои любимых романов». После стрижки локоны певицы едва доходили до плеч и были куда темнее, чем сейчас. И все из-за того, что возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова не имела возможности обновить цвет. Из яркой брюнетки Алсу превратилась в шатенку. За последние два месяца самоизоляции оттенок волос поп-дивы заметно посветлел, а сами локоны успели отрасти. Так как артистка уже давно не посещала своего парикмахера. Ко всему прочему, знаменитость решила посоветоваться с верными почитателями: стоит ли ей отращивать каре и дальше или же вернуться к прежнему имиджу, укоротив кончики.

«За время карантина хорошо отросли волосы!! Пусть растут дальше или ну их?!» — задалась вопросом певица.

Ранее поп-исполнительница призналась, что даже на карантине ей хочется выглядеть красиво и ухоженно. Поэтому Алсу время от времени накладывает макияж и примеряет дизайнерские костюмы, делясь с поклонниками отчетными домашними снимками.

Свои «карантинные» каникулы певица проводит вместе с детьми. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная Яна Абрамова поделилась первым снимком с трехлетним сыном Рафаэлем. На фото Алсу показала малыша со спины. Таким образом, поклонники поп-дивы не смогли рассмотреть личико ее наследника. Компанию звездной маме на фотосессии составили ее дочери: тринадцатилетняя Сафина и одиннадцатилетняя Микелла.