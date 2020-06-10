Носки до середины голени: Хилькевич облачилась в модные шорты с высокой посадкой и кроп-топ

33-летняя Анна Хилькевич поделилась с подписчиками свежим летним фото. На прогулку знаменитость отправилась в актуальном дневном аутфите, отдав предпочтение стильному городскому луку.

Так, актриса из сериала «Универ. Новая общага» примерила трендовые шорты с высокой посадкой и кроп-топ, сделав акцент на талии. Образ Анны дополнили кроссовки и носки, доходящие до середины голени. Особое внимание Хилькевич уделила аксессуарам: голову девушка покрыла козырьком, защитившись от солнечных лучей, и не забыла прихватить с собой набедренную сумку, которую Анна перекинула через плечо.

«Ну что, гайс, куда поедем?!» — обратилась к верным почитателям актриса после объявленных послаблений с самоизоляцией.

Напомни, что вместе с мужем Артуром Анна Хилькевич воспитывает двух дочерей: пятилетнюю Арианну и Марию, которая появилась на свет в 2018 году. Младшую наследницу актриса назвала в честь своей экранной героини по сериалу «Универ. Новая общага» — Марии Беловой. По словам девушки, этот персонаж повлиял на развитие ее актерской карьеры.

В своей постоянной колонке ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб артистки. Так, историк моды уточнил, что Анна — не просто хорошенькая и симпатичная актриса. Она — типичная красотка нашего времени в модном стиле: «Я — очаровательная Барби». Этот образ уже давно эксплуатируют такие звезды, как: Виктория Лопырева и Лера Кудрявцева. Соведущий Эвелины Хромченко уверен, что артистка покупает только брендовые и дорогие вещи, следя за всеми модными трендами.