Мамина радость: Хилькевич нарядила младшую дочь в лимонную куртку и резиновые сапоги

К своим 33 годам Анна Хилькевич не только построила успешную карьеру на ТВ, она также обзавелась собственной семьей. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» вместе с мужем Артуром воспитывают общих наследниц. В декабре 2015 года на свет появился первенец пары — дочка Арианна. А в августе 2018-го Хилькевич подарила возлюбленному второго ребенка — крошку Марию. По словам артистки, младшую наследницу она назвала в честь своей экранной героини Маши Беловой. Хилькевич подметила, что эта роль в рейтинговом сериала повлияла на развитие ее карьеры.

На личной страничке в Instagram Анна то и дело публикует свежие снимки своих девочек. Знаменитость на протяжении долгого времени не показывала личико младшей наследницы на снимках. Не так давно актриса нарушила эту традицию, запечатлев полуторагодовалую Машу крупным планом. Примечательно, что и Виктория Дайнеко до сих пор скрывает свою дочь от широкой публики. Выпускница «Фабрики звезд» дала понять, что она не хочет делиться самым сокровенным с общественностью. Певица уверена, что когда ее наследница подрастет, то сама сможет определиться, нужна ли ей популярность и известность.

На свежих снимках младшая дочка Хилькевич предстала вместе с сестренкой. Анна нарядила девочку в актуальную лимонную куртку и принтованные резиновые сапоги. Образ крохи дополнили алая шапочка и шарф. Актриса не привыкла экономить на приданом для своих девочек. Знаменитости нравится баловать Машу и Арианну новыми нарядами.