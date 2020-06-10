Мамина модница: Маша Табакова отправилась на прогулку в кроп-топе и лавандовых кроссовках

14-летняя Маша Табакова растет настоящей модницей. У наследницы Марины Зудиной обширный гардероб. Девочка тщательно следит за модными тенденциями и, как говорит ее звездная мама, неплохо разбирается в моде. По этой причине за покупками в торговые центры и бутики супруга ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» ходит исключительно с Машей. По словам актрисы, именно дочка помогает ей с выбором нарядов и косметики. Вдова Олега Табакова подметила, что она крайне редко обновляет гардероб. Так как у нее из без того много брендовой и качественной одежды.

В Stories актриса поделилась свежим кадром со своей младшей наследницей. На прогулку со звездной мамой 14-летняя Маша Табакова отправилась в джинсовой розовой куртке, актуальном белом кроп-топе и спортивных брюках оверсайз. Дневной аутфит дочери актрисы дополнили лавандовые кроссовки. В одном из интервью супруга народного артиста СССР призналась, что сейчас для нее самое главное дать дочери образование. Зудина делает все для того, чтобы ее Маша выросла хорошим человеком, знающим цену настоящей дружбе и любви. Вдова Олега Павловича старается объяснить наследнице, что не все в этой жизни можно купить за деньги. Есть такие ценности, которые определяют человеческую сущность и состояние души — это честность и доброта.