Все в тренде: 14-летняя Маша Табакова примерила пуловер оверсайз и «рваные» джинсы скинни

В одном из интервью 54-летняя Марина Зудина призналась, что не любит ходить по магазинам. Актриса театра и кино теряется, видя обилие косметики, одежды и аксессуаров. Именно по этой причине за покупками в торговые центры и бутики супруга ныне покойного Олега Табакова ходит исключительно с дочкой-подростком. В свои четырнадцать лет Маша Табакова неплохо разбирается в моде. Звездная мама полностью доверяет вкусу наследницы, полагаясь на ее мнение там, где речь заходит о трендах.

Примечательно, что сын Марины Зудиной, который пошел по стопам именитого отца, признался, что выступает против того, чтобы его сестренка выбрала актерскую стезю. Так, 24-летний Павел Табаков уточнил, что ему бы хотелось, чтобы хоть у кого-то в его семье была стабильная профессия. Сын народного артиста СССР полюбился зрителю по ролям в таких фильмах, как: «Дуэлянт» и «Тобол». Говоря об отце, молодой человек припомнил, что Олег Павлович скрывал свою болезнь от жены. Первыми о том, что у Табакова диагностировали рак, узнали его дети. Артист серьезно поговорил со старшим наследником Антоном и Пашей.

Марина Зудина не скрывает, что она гордится дочерью. Маша проявляет интерес к моде. В Stories актриса поделилась свежим снимком наследницы. Перед объективом фотокамеры девочка предстала с воздушными шарами. Маша Табакова примерила розовый пуловер оверсайз и «рваные» джинсы скинни. О моде на этот предмет гардероба напоминала еще Эвелина Хромченко. Свой образ дочка актрисы дополнила ярко-розовыми неоновыми кроссовками.