«Какая талия!»: Ани Лорак в черном платье-бюстье появилась на празднике дочери

Ани Лорак редко обсуждает личную жизнь. Певица года назад развелась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Теперь девушка сама воспитывает дочку Софию, но не запрещает бывшему возлюбленному видеться с ребенком. Последние два с половиной месяца артистка провела в самоизоляции. Она стала чаще показывать свою наследницу, снимая с ней разные ролики. Лишь на днях певица уехала за город, где отдохнула в компании Сергея Лазарева.
А 9 июня в звездной семья настал праздник. Дочке Лорак исполнилось 9 лет. Сначала артистка поздравила ее в соцсети, а потом устроила детскую вечеринку на природе. По такому случаю певица принарядилась. Она появилась на празднике в черном силуэтном платье-бюстье. Наряд подчеркнул изгибы ее тела и осиную талию. Сумка Chanel дополнила образ. По всей видимости, вечеринка прошла в черно-белом цвете. В этих оттенках были шарики, украшающие территорию.
Наведался в гости и Филипп Киркоров с детьми: Аллой-Викторией и Мартином. Как известно, король российской эстрады является крестным папой малышки Софии.
«Спасибо всем за теплые поздравления! Спасибо любимому крестному», — написала Лорак, поделившись кадрами с праздника.
К слову, именинница тоже предстала в черном платье. Поклонники восхитились девочкой и ее мамой. «Какие все красивые», «Доча красавица», «Какая талия у Каролины!», «Прекрасные дети», «Филипп молодец», «Приятно смотреть», — прокомментировали пост подписчики.