«Глаз не оторвать от вас»: Ани Лорак в клетчатом кардигане отдохнула на природе с Лазаревым

Ани Лорак не часто появляется на публике по сравнению со своими коллегами. А последние два месяца она провела дома в самоизоляции со своей дочкой Софией. Певица лишь изредка ходила в гости к крестному папе своей наследницы Филиппу Киркорову. Их дети вместе играли, пока родители отдыхали. Артистка даже выбралась на день рождения поп-короля. Сидя дома, она стала снимать ролики для Тик-Ток, хвастаясь своими нарядами.

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А солнечный июньский день накануне Лорак провела за городом на природе в компании Сергея Лазарева. Они дружат много лет и поддерживают друг друга. Певец предстала в черной рубашке. После чашки кофе он не удержался и сделал селфи со своей коллегой. Артист Запечатлел Каролину ( настоящее имя певицы, — Прим. ред.) в клетчатом алом кардигане и черной бейсболке.

«Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина! Через годы, через расстояния, наша дружба крепка и стабильна! Слава Богу!» — написала Лазарев. «Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной», — согласилась с ним девушка.

Поклонники успели соскучиться по артистам, поэтому пришли в восторг от снимка. тому же, им не часто доводится видеть Лорак в повседневном образе. «Невероятно красивая», «Глаз не оторвать от вас, милашки», «Красивые какие, так держать!», «Невероятно милые», «Блин ну, какие лапочки вам весь Голливуд завидовал бы», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что еще недавно Лазарев коротал дни на даче. он даже высадил рассаду на огороде.