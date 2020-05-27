Переоформила на себя: Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в российской компании

Ани Лорак чуть больше года назад рассталась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Это произошло на фоне слухов о многочисленных изменах турецкого бизнесмена. Даже ради дочери Софии певица не стала сохранять брак, который продлился десять лет. Развод пары проходил на Украине. Они тихо и мирно поделили совместно нажитое имущество. Однако выяснилось, что на днях артистка завершила еще одно дело.

Лорак лишила бывшего супруга доли в одной компании, зарегистрированной в России. Мурат был владельцем половины этого бизнеса, но певица все переоформила на себя. И это неудивительно, так как речь идет о компании «Ани Лорак Продакшн», через которую проходят деньги, которые она получает за свои концерты, об этом пишет Telegram-канал Mash. Отметим, что пока Каролина (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) не прокомментировала данную неподтвержденную информацию.

Вот уже два месяца певица находится на карантине. Она изредка выходит на связь с поклонниками, а все свободное время посвящает дочке. Однако недавно она побывала на празднике дома у Филиппа Киркорова, который является крестным отцом ее наследницы. Они вместе отметили день рождения артиста. К слову, Лорак не запрещает Мурату видеться с их дочерью. Иногда бизнесмен проводит с девочкой выходные.