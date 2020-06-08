Архивные кадры: Савельева позировала на море в алом платье-тунике и козырьке

Вместе с мужем Кириллом Сафоновым поп-исполнительница воспитывает своего первенца — сына Леона. Еще в марте наследник певицы отметил свой день рождения, крохе исполнился годик. Не секрет для многих, что у возлюбленного 36-летней Саши Савельевой уже был родительский опыт за плечами.

Старшая дочка актера — 25-летняя Анастасия Сафонова в октябре вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи. Примечательно, что экс-солистка группы «Фабрика» не смогла пропустить свадьбу своей падчерице. На вечеринку (торжество состоялось в Израиле) Саша прилетела вместе с отцом невесты и ее маленьким братиком.

К слову, Анастасия с большим энтузиазмом отнеслась к появлению Леона. И это при том, что дочка Сафонова не сразу приняла мачеху в семью. По словам Саши, они долгое время не могли найти общий язык. И все из-за того, что наследница актера очень переживала за отца.

Девушка считала, что Савельева играет с чувствами близкого для нее человека. Но все оказалось не так! Когда Анастасия убедилась в искренности будущей мачехи, поняв, что та действительно любит ее папу, все вопросы отпали.

Свои «карантинные» каникулы, как и многие другие знаменитости, Саша Савельева коротает дома. Экс-солистка группы «Фабрика» успела разобрать фотоархивы, обнаружив снимки, которые были сделаны во время одного из их с мужем путешествий. Перед объективом фотокамеры возлюбленная Сафонова предстала в алом платье-тунике с разрезом до середины бедра и козырьке в качестве аксессуара. Таким образом, девушка сделала акцент на фигуре и ногах.