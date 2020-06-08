«Это любовь»: муж Гагариной запечатлел Ренату Литвинову в кружевном платье и на шпильках

Рената Литвинова провела почти два месяца в своей столичной квартире в самоизоляции. Актриса делала онлайн-покупки и красовалась в обновках на камеру. Лишь недавно она стала покидать свой дом. Артистка посадила дерево во дворе, как раз возле дома. Как и многие звезды, она соскучилась по фотосессиям и плодотворной работе. Накануне она выбралась из квартиры и провела время на улице. Девушка поучаствовала в фотосессии возле трассы.

Литвинова предстала в кружевном черном платье и тренче в тон. Она дополнила образ туфлями на шпильке с внушительной платформой. Уже традиционная алая помада и уложенные волной волосы завершили look. Актриса позировала с фотоаппаратом, установленным на штатив. При этом звезда буквально прилегла на асфальт.

«Когда одновременно и снимаешь и снимаешься», — написала Рената.

Как оказалось, позировала знаменитость перед Дмитрием Исхаковым, мужем Полины Гагариной. Сейчас в семье певицы не лучшие времена. Ходят слухи, что она не живет с супругом. При этом пока они разводиться не собираются. На фоне печальных слухов возлюбленный артистки делится снимками звездных красавиц. Он фотографировал Веру Брежневу, а теперь в его объектив попала Литвинова.

«Рената… Это любовь», — написал в Сети Исхаков. Поклонники тоже пришли в восторг от кадра. «Ой, ноги», «Ноги, ноги и сама Рената всегда роскошна и элегантна», «Каблуки, никогда не умела на таких ходить», «Боже… какая роскошная…», «Нооги, да!!! Да и вообще все. Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.