«Пользуется бешеной популярностью»: Литвинова выбрала кожаный костюм с бахромой

Рената Литвинова не скрывает, что любит делать покупки. Даже на карантине она с удовольствием тратила деньги на онлайн-шопинг. При этом даже актриса позволила себе расслабиться и несколько раз предстала перед поклонниками без макияжа, а также в домашней одежде. Поклонникам довелось лицезреть артистку в спортивном костюме. Но все-же она старается не изменять своим привычкам. На днях звезда кино посадила дерево. При этом она была в туфлях на шпильке и платье.

А с наступлением лета Рената решила обновить свой гардероб. 53-летняя актриса вновь продемонстрировала безупречное чувство стиля. Она накануне поделилась новым фото. Женщина предстала в кожаной юбке и косухе-рубашке с бахромой. Цепочка, а также белые остроносые туфли дополнили образ. Литвинова позировала у зеркала, хвастаясь обновкой. Она призналась, что весь карантин мечтала о покупках.

Поклонники восхитились образом звезды. Многие одарили ее комплиментами. «Много Литвиновой не бывает», «Лук просто супер», «Шикарная! Вне времени, богиня!», «Умопомрачительная!» — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит артистки имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Абсолютно динамичный, стильный кожаный костюм с невероятно воздушной и легкой бахромой, которую в этом сезоне можно увидеть во все прочтении и на футболках, и на топах, юбках, платьях. В общем, бахрома рассыпалась по всем предметам гардероба. Ренату мы видим с легкой укладкой. Также последний тренд, который тоже пользуется бешеной популярностью, — это туфли белого цвета в сочетании с темными коготками, его использовала и наша героиня. Рената может быть одновременно и женственной, и стильной, а также демонстрировать дерзость, которую она грамотно умеет подать. Что мы сейчас и видим. Редкость теперь встретить костюм именно кожаный. Как правило, сейчас вместо косух делают кожаные или из эко-кожи рубашки. А Литвинова перед нами предстала в костюме, а еще и в абсолютном total black look. Это вау!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.