«Образ ультрамодный»: Литвинова подчеркнула хрупкую фигуру объемным платьем цвета фуксия

Рената Литвинова даже на карантине не перестает радовать поклонников стильными образами. В первые недели самоизоляции актриса с радостью делала онлайн-покупки. При этом она позволила себе расслабиться и даже показала, как выглядит без макияжа. Примечательно, что дома звезда не всегда ходит в платьях. Благодаря карантину поклонники увидели артистку в спортивном костюме.

Но на днях Рената показала, что остается собой. Она посадила дерево возле своего дома. При этом актриса была в платье и на шпильках. Многие поклонники были в восхищении от грациозности звезды. Но на этом 53-летняя блондинка не остановилась. На новых фото она предстала в объемном платье свободного кроя. Наряд в пол цвета фуксия смог подчеркнуть фигуру Литвиновой. К слову, артистка принарядилась для съемок на Первом канале.

Поклонники одарили ее комплиментами. «Вы абсолютно прекрасны», «Кажется, я тоже влюбилась в этот цвет!», «Ой, как вам идет такой оттенок малинового, фуксии», «Шикарная женщина», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее вечерний look имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Образ постановочный, но ультрамодный. Тренд на утрированные объемы просто на пике. Яркий оттенок фуксии удерживает свои модные позиции. Грамотная подача яркого цвета в лаконичном фасоне. Утрированный объем подчеркивает хрупкость Ренаты. Холодный оттенок фуксии выгодно подсвечивает кожу. У Ренаты Литвиновой настолько самодостаточная красота, что несмотря на такой активный цвет — она в центре внимания. Платье работает на нее, а не она демонстрирует платье», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.