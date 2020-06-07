Все актуально: младшая дочь Изаксон пополнила гардероб блузой с рукавами-буфами

Ранее на личной страничке в Instagram 20-летняя дочка композитора и певца Дмитрия Маликова сообщила о том, что вместе с подругами она решила запустить авторские коллекции женской одежды. К этой идеи девушки пришли во время «карантинных» каникул. Обсудив важные детали, студентки МГИМО «загорелись» мечтой воплотить все задуманное в жизнь. По словам Стеши, ей мало просто зайти в магазин или бутик, выбрать красивый наряд или просто купить понравившееся ей платья. Наследнице эстрадного певца всегда хотелось проявить себя в качестве дизайнера: найти подходящий принт, что-нибудь перешить или подогнать по силуэту.

Самое главное для Стефании это детали и качество. Так, дочка Елены Изаксон уточнила, что их вещи делаются исключительно человеческими руками, а не машинами. Девушка готова придерживаться определенной стилистики, которая заключается в простоте, элегантности и красоте. Наследница композитора уточнила, что им хотелось бы делать такие платья, в которых каждая девушка будет чувствовать себя уверенно.

Сама Стефания тщательно следит за модными тенденциями. Так, на прогулку дочка Маликова отправилась в актуальной белой блузе с рукавами-буфами, поддержав тренд на джинсу. Ранее имидж-стилист Ольга Трофимова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro говорила о том, что на пике популярности окажутся джинсы из «искусственно» состаренного денима и льняные вещи.