Звездный стиль

«Королева вечера»: имидж-стилист оценила струящееся платье Маликовой 

Персональный стилист Ольга Трофимова прокомментировала вечерний наряд 56-летней жены композитора.

«Королева вечера»: имидж-стилист оценила струящееся платье Маликовой 
Елена Маликова с дочкой Стефанией (Фото: Globallookpress.com)

Дмитрий Маликов по случаю своего дня рождения организовал вечеринку для близких друзей и семьи. Среди приглашенных гостей на празднике были замечены Елена Север, Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Валдис Пельш и многие другие.

Инна Маликова вместе со своим коллективом спела несколько песен на импровизированной сцене. Сам юбиляр также порадовал присутствующих живым вокалом. Под песню «Ты одна, ты такая» на танцпол вышла 19-летняя дочка именинника Стефания в компании возлюбленной композитора. Елена без микрофона подпевала мужу вместе с наследницей. Напомним, что у пары подрастает двухлетний сын Марк.

На личной страничке в Instagram 44-летняя Татьяна Навка опубликовала отчетные снимки с праздника. На одном из фото она позировала с мужем Дмитрием Песковым, виновником торжества Дмитрием Маликовым и его женой Еленой.

В интервью Teleprogramma.pro профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала наряд олимпийской чемпионки в танцах на льду, также дав экспертную оценку вечернему образу 56-летней избраннице именинника.

Нежное лавандовое платье в пол, не только подчеркнуло загар Елены, но и скрыло возможные особенности фигуры, отметила Трофимова.

Супруга Дмитрия Пескова, в отличие от жены Маликова, сделала ставку на коктейльное платье модного фиолетового оттенка. Персональный стилист уточнила, что образ спортсменки дополнили элегантные серебристые туфли-лодочки.

«Я могу сказать, что именно королевой вечера, исходя из образа, стала супруга Дмитрия Маликова. Струящееся платье в пол с мерцающем эффектом всегда намного выигрышно смотрится вечером, нежели обычное котельное пусть даже интересное платье», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.proОльга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.

Имидж-стилист Ольга Трофимова
Профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова (Фото: личный архив)
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«Королева вечера»: имидж-стилист оценила струящееся платье Маликовой 
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