«Жизнь вернулась»: Нетребко в платье беж и бархатном плаще впервые посетила концерт в Вене

48-летняя оперная дива Анна Нетребко в платье-беж и бархатном плаще впервые после режима самоизоляции посетила концерт в Вене. В субботу, 6 июня, австрийская филармония «Музикферайн» возобновила свою работу после долгого перерыва. Упустить возможность одной из первых переступить порог культурного центра Нетребко просто не могла.
В стенах концертного зала супруга Юсифа Эйвазова появилась в элегантном платье беж с глубоким вырезом. Сверху Нетребко надела бархатный плащ глубокого синего цвета. В тон к плащу певица подобрала огромные сережки в виде перьев, напоминающих покров павлина. Стройные ноги Анны украсили серебристые ботильоны на высоком каблуке.
«Жизнь вернулась! Музыка вернулась! Ничто и никогда не заменит звуков живой музыки, особенно если это Даниэль Баренбойм и Венская Филармония. Мое сердце чуть не выпрыгнуло от радости!» — поделилась ощущениями от светского выхода она.
Тенор, судя по всему, компанию благоверной не составил, поскольку на снимках с мероприятия замечен не был. Нетребко же удостоилась самых лестных комплиментов. «Ярче нашей Анны никого нет», «Восторг полный! Невероятная дива!», «Необыкновенная», «Как всегда стильна и элегантна», — высказались люди.