Анна Нетребко в нежно-розовом платье свободного кроя засветилась в магазине Jimmy Choo

Анна Нетребко два месяца провела в своей квартире в Вене. Певица долго не могла привыкнуть в новому распорядку дня без поездок и концертов. Зато она навела полный порядок дома и даже обновила интерьер. Артистка коротала время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. А в мае она стала гулять на природе, а также посещать музеи и другие места, где можно культурно просветиться и обогатиться знаниями. В Австрии произошло ослаблении карантинного режима.

Так, накануне Анна покаталась на аттракционах. Оперная дива с радостью покричала на американских горках. А вот четверг, 4 июня, она начала с похода по магазинам. Девушку давно называют иконой стиля. Несмотря на пышные формы, она ловко подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. На этот раз в бутике артистка запечатлела себя в нежно-розовом платье оверсайз. Наряд свободного кроя позволил оголить загорелые ноги. Нетребко примерила апельсиновые остроносые туфли Jimmy Choo.

Волосы она собрала в пучок, а в тон наряду подобрала розовую сумку. Завершили образ солнцезащитные очки. Певица ходила и любовалась товаром. Особое внимание звезды привлекла голубая сумка. «Господи, какое божество! Моя страсть к голубым сумочкам, но нельзя. Она маловата для большой тети Ани», — рассуждала оперная дива. Однако поклонники уверены, что без покупок она из магазина не ушла.

Отметим, что с наступлением лета Анна успела продемонстрировать много нарядов от костюмов до легких сарафанов. Артистка носит даже рваные джинсы и никогда не кичится марками.